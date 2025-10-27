Ethiopie: Une nouvelle génération d'innovateurs numériques émergents - Ministère du Travail et des Compétences

Addis-Abeba — Le ministère du Travail et des Compétences a mis en avant l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs numériques et technologiques en Éthiopie, soulignant l'importance de former des citoyens qualifiés, compétents et compétitifs dans tous les secteurs.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 4e édition du Cyber Talent Summer Camp, organisée conjointement par l'INSA et l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba (AASTU), la ministre Muferihat Kamil a rappelé que le développement d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée constitue un pilier essentiel du progrès national à l'ère numérique.

Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la souveraineté numérique du pays en dotant les jeunes d'une expertise solide en cybersécurité et en technologies émergentes, affirmant qu'une nouvelle génération de "cybercombattants" et d'innovateurs est en train de se forger.

La directrice générale de l'INSA, Tigist Hamid, a pour sa part souligné le rôle déterminant des compétences humaines dans la transformation numérique de l'Éthiopie, précisant que le camp d'été contribue à préparer les jeunes talents à répondre aux défis technologiques du futur.

Le président de l'AASTU, Dereje Geda, a réaffirmé l'engagement de l'université à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat à travers un nouveau centre de développement de l'entrepreneuriat, destiné à soutenir les projets créatifs des étudiants.

Les jeunes diplômés du programme ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la transformation numérique du pays. Parmi eux, Alexander Samuel a développé une plateforme d'apprentissage en ligne, Kena Tolcha s'est formé en technologie aérospatiale et pilotage de drones, tandis que Bassel Mesfin et son équipe ont conçu une application mobile pour optimiser les transports publics.

Le Cyber Talent Summer Camp demeure ainsi un levier stratégique pour la préparation d'une génération d'innovateurs numériques capables de renforcer la cybersécurité et d'accélérer la transformation technologique de l'Éthiopie.