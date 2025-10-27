Ile Maurice: Le corps sans vie de Natasha Cornet retrouvé près d'une rivière

La région de Pamplemousses a été le théâtre d'une macabre découverte ce dimanche 26 octobre. Le corps sans vie d'une femme, identifiée comme étant Natasha Cornet, âgée de 35 ans et originaire de Goodlands, a été retrouvé près d'une rivière.

Selon les premières informations disponibles, une voiture aurait également été repérée, abandonnée non loin de l'endroit où gisait la victime. Alertés, les policiers se sont rapidement rendus sur place et ont établi un périmètre de sécurité autour de la zone. Plusieurs unités de la police étaient mobilisées afin de tenter de comprendre les circonstances exactes de ce drame.

Pour l'heure, les causes du décès demeurent inconnues. Une autopsie est prévue demain matin pour déterminer les raisons précises de la mort de la jeune femme. L'enquête suit son cours sous la supervision des enquêteurs de la région de Pamplemousses.

Le mari de la victime est toujours recherché par la police. Il aurait appelé son fils pour l'informer du drame et aurait également laissé entendre son intention de mettre fin à ses jours.