Ethiopie: L'OIM salue le rôle de premier plan du pays dans la lutte mondiale contre la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'affirme comme un acteur clé dans la lutte mondiale contre la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent, grâce à des lois rigoureuses, des campagnes de sensibilisation étendues et des partenariats innovants, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Sascha Nlabu Patrick, chef de programme à l'OIM, a salué l'approche intégrée de l'Éthiopie, combinant cadre législatif solide, actions de prévention et coopération stratégique, qui cible directement les trafiquants et les circuits de blanchiment tout en protégeant les populations vulnérables.

Il a indiqué que ces efforts contribuent à démanteler efficacement les réseaux criminels et à renforcer les capacités des institutions chargées de l'application de la loi, faisant de l'Éthiopie un modèle régional et mondial dans la lutte contre la traite.

L'expert a également insisté sur la collaboration étroite entre le gouvernement éthiopien et les partenaires internationaux, soulignant qu'elle permet de s'attaquer à la fois aux causes profondes et aux manifestations de ce fléau.

Les programmes de l'OIM en Éthiopie englobent la recherche, la sensibilisation et le soutien technique aux agences nationales.

Les études menées analysent les vulnérabilités exploitées par les trafiquants et aident à concevoir des stratégies adaptées au contexte local.

Un élément central de cette stratégie est la sensibilisation communautaire.

À travers des campagnes publiques, des programmes éducatifs et une ligne d'assistance téléphonique dédiée, les citoyens sont informés des risques liés à la traite et disposent d'un moyen sûr pour signaler des cas ou demander de l'aide.

Par ailleurs, l'Éthiopie a renforcé la surveillance financière afin de détecter les transactions suspectes liées aux réseaux de traite et de trafic de migrants -- une pratique saluée par l'OIM comme un modèle de bonne gouvernance internationale.

Selon M. Patrick, cette approche multidimensionnelle, qui combine la répression, la prévention, la recherche et la coopération, fait de l'Éthiopie un exemple inspirant pour les pays confrontés aux mêmes défis.

Les mesures fermes et coordonnées adoptées par le gouvernement éthiopien illustrent un engagement clair pour protéger les droits humains et contribuer à l'effort mondial de prévention et d'élimination de la traite des êtres humains.