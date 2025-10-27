Afrique de l'Est: Le Grand barrage, moteur du renouveau énergétique et numérique de l'Éthiopie - Des universitaires

Addis-Abeba — Des universitaires considèrent le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) comme un projet déterminant pour l'avenir énergétique durable de l'Éthiopie et un catalyseur majeur de sa transformation numérique.

Inauguré officiellement le 9 septembre 2025, le barrage s'impose comme la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, symbole d'une prouesse technique et d'un tournant stratégique pour le pays.

Les chercheurs interrogés par l'ENA ont souligné qu'une alimentation électrique stable et fiable constitue une condition essentielle au développement numérique. Sans électricité constante, ont-ils expliqué, il est impossible d'assurer la stabilité, la performance et l'innovation nécessaires à tout système numérique moderne.

Temesgen Wondimu, vice-président chargé des affaires administratives et expert en génie des structures à l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba (AASTU), a mis en avant le lien indissociable entre énergie et progrès.

Selon lui, l'énergie propre et durable produite par le GERD jouera un rôle clé dans l'accélération de la numérisation du pays en garantissant un approvisionnement sûr et continu aux infrastructures modernes.

Il a également noté que l'achèvement d'autres centrales majeures, telles que le barrage de Koisha, aux côtés du Grand barrage, offre une opportunité historique de concrétiser la vision ambitieuse de « l'Éthiopie numérique ».

Un avis partagé par Kemal Ibrahim, vice-président aux affaires académiques et spécialiste en génie électrique à l'AASTU, pour qui la mise en service du GERD a renforcé de manière significative la capacité énergétique nationale, soutenant ainsi directement l'expansion des technologies numériques grâce à une électricité plus fiable.

Kemal Ibrahim a par ailleurs souligné l'impact socio-économique du projet : l'extension de l'accès à l'électricité favorisera l'urbanisation équilibrée du pays, limitant l'exode vers les grandes villes et stimulant le développement des régions.

Il a ajouté que l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba s'engage activement dans la transition numérique à travers la formation de compétences spécialisées et des partenariats de recherche et développement avec plusieurs institutions nationales.

Pour sa part, le Premier ministre Abiy Ahmed, lors d'une visite au barrage de Koisha pour évaluer les performances macroéconomiques des 100 premiers jours du budget en cours, a annoncé le lancement prochain d'autres projets hydroélectriques de moyenne et grande envergure.