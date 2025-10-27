Afrique: Le 11ème Forum de Tana s'achève sur un appel à l'action et à des résultats concrets et mesurables

Addis-Abeba — Le onzième Forum de Tana, qui s'est déroulé à Bahir Dar et à Addis-Abeba au cours des trois derniers jours, s'est achevé aujourd'hui, soulignant la nécessité de traduire les idées, les engagements et les orientations politiques en actions concrètes et en résultats mesurables.

La 11e édition du Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique s'est achevée par un engagement renouvelé à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable sur tout le continent.

Les participants ont souligné que l'Afrique doit agir avec détermination, confiance et imagination pour façonner son propre avenir.

Le Forum a réaffirmé l'importance de traduire le dialogue en actions concrètes pour le progrès collectif du continent.