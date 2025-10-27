Afrique: Petro se qualifie pour la septième fois pour la phase de groupes de la Ligue des champions

Luanda — Le Petro de Luanda a remporté, ce samedi dans la capitale angolaise, une victoire de 2-0 face au Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire, se qualifiant ainsi pour la septième fois pour la phase de groupes de la Ligue des champions africains de football.

Au cours de ses six précédentes participations à la plus prestigieuse compétition continentale des clubs, les « Tricolores » avaient atteint à deux reprises les demi-finales, respectivement en 2001 et lors de l'édition 2021-2022.

Au total, le champion national en titre a disputé cette étape de la compétition organisée par la CAF en 2001, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

Lors du match aller, disputé à l'extérieur, le Petro de Luanda s'était également imposé par 2-0, grâce à des buts de Benny Dias (82e) et Vanilson Tati (90+2e), tous deux servis par l'attaquant Jó Paciência, au stade Robert Champroux.