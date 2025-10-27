Angola: L'évêque de Benguela appelle au renforcement des actions de réconciliation

Hoque — L'évêque du diocèse de Benguela, Mgr António Jaca, a exhorté dimanche, dans la localité de Toco, commune de Hoque, à un renforcement des actions de réconciliation, de promotion de la justice et de lutte contre la corruption.

S'exprimant au cours de l'homélie du 14e pèlerinage annuel à la paroisse Notre-Dame de Muxima, le prélat a souligné que la véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque les citoyens vivent en harmonie, respectent la dignité humaine et oeuvrent pour le bien commun.

Mgr António Jaca a considéré que ces valeurs constituent les véritables signes de liberté, à un moment où le pays célèbre le cinquantenaire de son jubilé.

Il a rappelé qu'en célébrant un demi-siècle d'indépendance nationale, il est essentiel de tourner le regard vers l'avenir avec un esprit d'unité et un engagement moral, en rejetant tout comportement susceptible de compromettre les valeurs éthiques et patriotiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le prélat, la faim et la misère ont divisé des familles au sein des foyers, d'où la nécessité de cultiver des vertus visant à construire et reconstruire de bons foyers ainsi qu'un pays prospère et harmonieux.

« Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu, en promouvant la justice et la vérité, et en écartant toute forme de corruption qui affaiblit la société », a-t-il souligné.

À cette occasion, l'évêque a également salué la contribution des communautés chrétiennes et des autorités locales à la préservation de la paix et au développement social, en soulignant que la foi doit se traduire par des actions concrètes de solidarité et d'honnêteté.

Il a ajouté que la célébration de la justice sociale et du jubilé exige la compréhension et la réparation du mal, pour le bien-être commun.

La célébration a rassemblé des fidèles venus de diverses paroisses de la province et du pays, dans une atmosphère de prière, de chants et de réflexion sur les 50 ans d'indépendance nationale.

Plus de 50.000 fidèles, originaires de tout le pays et de la diaspora, ont pris part à cet événement religieux.