Afrique: «Nous avons acquis de l'expérience durant la compétition » - Entraîneur mozambicain

Luanda — L'entraîneur des sélections de hockey sur patins du Mozambique, Bruno Pimentel, a déclaré que ses équipes ont gagné en expérience tout au long de la compétition, qui s'est achevée aujourd'hui au pavillon de la Cidadela.

Lors d'une interview à la presse à l'issue de la finale des Championnats africains, il a souligné que ses équipes auraient pu obtenir de meilleurs résultats si elles avaient bénéficié d'une préparation adéquate.

« Nous sommes arrivés mal préparés pour cette compétition, ayant déjà échoué en 2023 au Caire. Mais cette fois, malgré le manque de préparation, nous avons progressé match après match », a-t-il déclaré.

Chez les moins de 19 ans, le Mozambique a terminé à la troisième place en battant l'Égypte 7-1, tandis qu'en catégorie senior, ils ont été vice-champions après une défaite face à l'Angola 7-3.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'entraîneur égyptien, Jalika Mohamad, a indiqué que sa venue visait surtout à apprendre davantage, en particulier auprès de l'Angola. Il a souligné qu'en moins de 19 ans, son équipe a une nouvelle fois atteint la finale, ce qui revêt, selon lui, une grande importance puisqu'il s'agit de la deuxième fois.

Pour ce qui est de la catégorie senior, il a précisé que la troisième place laisse un certain goût d'inachevé, mais il reste confiant quant à de meilleures performances à l'avenir.