Angola: Benguela organise une marche contre le cancer du sein

25 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela — Environ cinq mille personnes ont participé samedi, dans la ville de Benguela, à une marche solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein, initiative visant à sensibiliser la population à l'importance de la prévention et du diagnostic précoce de cette maladie.

La marche, qui a parcouru plusieurs artères de la ville, s'est déroulée sous le slogan : « Une nation qui prend soin de son histoire prend soin de son peuple aujourd'hui et toujours », des affiches portant des messages d'encouragement au dépistage précoce et de solidarité envers les malades ayant été exposées tout au long du parcours.

Lors de son intervention à l'issue de la marche, le gouverneur provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a déclaré que les maladies cancéreuses deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde, n'étant pas un phénomène exclusif à l'Angola.

« Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les cas de cancer dans notre pays. Cette marche constitue un pas important dans la prévention de cette terrible maladie », a affirmé le gouverneur.

Manuel Nunes a lancé un appel à la multiplication de ce type d'initiatives afin de sensibiliser davantage les communautés aux dangers de la maladie.

De son côté, le directeur de l'Institut National de la Jeunesse, Joaquim Cayombo, a souligné que cette activité visait à promouvoir la santé et le bien-être de la population.

« Le cancer du sein affecte de nombreuses familles, femmes et hommes. La meilleure manière de lutter contre cette maladie passe par la sensibilisation, le dépistage précoce et le soin attentif de sa santé », a-t-il insisté.

