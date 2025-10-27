Afrique: Football - Un doublé de Betinho assure la première victoire de l'Inter au Girabola

25 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/BS

Luanda — L'Interclube a battu le Guelson FC samedi à Luanda sur le score de 2-1, enregistrant ainsi sa première victoire dans le Championnat national de football (Girabola 2025/26), lors d'un match disputé au stade du 22 de Junho, à Rocha Pinto.

Malgré un début de match équilibré, l'équipe policière a toujours montré un léger avantage offensif. À la 30e minute, l'attaquant Betinho a ouvert le score.

Le Guelson FC a rapidement réagi et, à la 42e minute, Miguel s'est retrouvé seul dans la surface pour égaliser (1-1), score à la mi-temps.

En seconde période, l'Interclube a pris le contrôle du match. L'équipe s'est montrée plus efficace dans les phases offensives et défensives, neutralisant mieux les attaques adverses.

À la 63e minute, Betinho a de nouveau été l'homme du match en inscrivant le deuxième but pour son équipe, et le sien personnel, assurant ainsi les trois points.

Avec ce succès, l'Inter grimpe à la 8e place du classement avec six points, résultant d'une victoire, trois matchs nuls et une défaite.

Lors de la prochaine journée, l'Inter se déplacera pour affronter le Primeiro de Maio de Benguela, tandis que le RSD Guelson FC recevra le Kabuscorp de Palanca.

