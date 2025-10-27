Ile Maurice: «Fireball 2025» - Tester la réactivité à l'aéroport SSR en cas d'urgence

Mercredi dernier, 22 octobre, l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) était en ébullition. Toutes les forces vives de l'aéroport étaient impliquées dans un exercice simulant un crash d'avion à l'atterrissage.

«Cet exercice, qui se fait une fois tous les deux ans est essentiel pour tester l'efficacité des services de secours de l'aéroport, renforcer la coordination entre les équipes et garantir que toutes les procédures soient parfaitement maitrisées», a expliqué le Chief Executive Officer (CEO) d'Airports of Mauritius Ltd (AML) et d'Airport Terminal Operations Ltd (ATOL), Lormus Bundhoo.

Il a aussi rappelé que cette opération est organisée pour qu'AML peut être enregistré avec des institutions internationales et que les avions puissent atterrir et décoller. L'exercice, qui a mobilisé plus de 200 personnes, incluant pompiers, équipes médicales, forces de police et personnel aéronautique, a coûté plus de Rs 1 million, mais qu'il est essentiel pour assurer la sécurité des passagers. Le CEO a aussi souligné que c'est un plan de preparedness pour que l'aéroport soit prêt à toute éventualité.

Le Head of Airside Safety & Operations d'AML, Prakash Mahabirsingh, a lui indiqué que lorsqu'un incident ou un crash aérien survient, l'information est immédiatement relayée et dès la réception du message, les pompiers interviennent et commencent par un fire knockdown. En même temps, Airfield Operations notifie tous les emergency responders pour fournir des soins médicaux et assistance aux victimes.

Un Airport Crisis Committee se réunit rapidement pour coordonner des décisions a un niveau supérieur. Sur le site, tous les répondants d'urgence tel que la police, la SMF, les pompiers travaillent ensemble pour retirer les passagers, leur fournir les premiers soins et préparer leur transfert dans des hôpitaux.

Pour assurer une communication claire et efficace, un Media Centre est mis en place pour dif- fuser des communiqués officiels afin de donner aux familles des blessés et au public des information concrètes. La crise est ainsi gérée de façon structurée tout en assurant la sécurité et le soutien psychologique aux victimes et à leurs proches. En gros, la gestion d'un accident aéronautique repose sur une organisation rigoureuse, une communication fluide et une réponse rapide.