Ile Maurice: 92 500 unités de produits plastiques saisies

26 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Une opération conjointe de la Police de l'environnement et de la Division des plastiques du ministère de l'Environnement a permis de démanteler un réseau de distribution de produits plastiques non-biodégradables à Pamplemousses hier, le samedi 25 octobre 2025.

Vers 10 heures, les officiers ont conduit une perquisition au sein d'un supermarché situé sur la rue Indépendance. La présence du propriétaire a permis une fouille approfondie dans un cadre légitime et conforme à la procédure.

L'opération a permis la saisie de produits plastiques, dont la nature a été confirmée par l'analyse d'un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (F.T.I.R). Les résultats confirment leur statut de produits interdits à la vente ou à la possession dans le cadre commercial.

Parmi les produits saisis figurent :

❚ 10 850 sacs en plastique non tissés (non-woven),

❚ 46 700 sacs en plastique de type gilet (vest-type),

❚ 21 600 sacs en rouleau (roll-on),

❚ 13 350 articles plastiques à usage unique, comprenant gobelets, four- chettes, cuillères et contenants à emporter.

Au total, 92 500 unités de produits plastiques ont été confisquées. Tous les objets ont été soigneusement scellés, étiquetés et codés. Les exemplaires saisis ont été déposés dans la salle d'exposition de Bell-Village sous garde sécurisée, tandis que des échantillons ont été prélevés pour analyse approfondie au Laboratoire national de l'environnement.

Le propriétaire du supermarché a été arrêté et sera poursuivi pour infractions à la réglementation environnementale, notamment pour :

❚ Possession de sacs en plastique destinés à la vente ;

❚ Possession d'articles plastiques à usage unique destinés à la vente.

Il encourt désormais des sanctions conformément à la législation en vigueur, qui prévoit notamment des amendes et des poursuites judiciaires pour la commercialisation de produits plastiques interdits.

