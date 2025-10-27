Ile Maurice: 92 500 unités de produits plastiques saisies

Une opération conjointe de la Police de l'environnement et de la Division des plastiques du ministère de l'Environnement a permis de démanteler un réseau de distribution de produits plastiques non-biodégradables à Pamplemousses hier, le samedi 25 octobre 2025.

Vers 10 heures, les officiers ont conduit une perquisition au sein d'un supermarché situé sur la rue Indépendance. La présence du propriétaire a permis une fouille approfondie dans un cadre légitime et conforme à la procédure.

L'opération a permis la saisie de produits plastiques, dont la nature a été confirmée par l'analyse d'un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (F.T.I.R). Les résultats confirment leur statut de produits interdits à la vente ou à la possession dans le cadre commercial.

Parmi les produits saisis figurent :

❚ 10 850 sacs en plastique non tissés (non-woven),

❚ 46 700 sacs en plastique de type gilet (vest-type),

❚ 21 600 sacs en rouleau (roll-on),

❚ 13 350 articles plastiques à usage unique, comprenant gobelets, four- chettes, cuillères et contenants à emporter.

Au total, 92 500 unités de produits plastiques ont été confisquées. Tous les objets ont été soigneusement scellés, étiquetés et codés. Les exemplaires saisis ont été déposés dans la salle d'exposition de Bell-Village sous garde sécurisée, tandis que des échantillons ont été prélevés pour analyse approfondie au Laboratoire national de l'environnement.

Le propriétaire du supermarché a été arrêté et sera poursuivi pour infractions à la réglementation environnementale, notamment pour :

❚ Possession de sacs en plastique destinés à la vente ;

❚ Possession d'articles plastiques à usage unique destinés à la vente.

Il encourt désormais des sanctions conformément à la législation en vigueur, qui prévoit notamment des amendes et des poursuites judiciaires pour la commercialisation de produits plastiques interdits.