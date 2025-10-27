Angola: La Banque angolaise accorde des prêts bonifiés à l'agriculture

Luena — Les institutions bancaires du pays ont assuré, jeudi, à Luena, province de Moxico, la disponibilité de prêts bonifiés pour stimuler la production agricole dans le pays.

Cet engagement avec le secteur productif a été pris par des représentants de différentes institutions bancaires lors d'un atelier sur "Reconversion des systèmes agricoles en agro-alimentaire comme garant de l'augmentation du rendement et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle", qui se tient dans la ville de Luena.

Au cours de l'événement, en présence du ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, et de plusieurs entrepreneurs, les représentants des banques BFA, BCI, BIC, BPC et KEVE ont garanti que ces unités disposent de crédits à faible taux d'intérêt pour tirer parti du secteur productif.

La représentant la Banque Keve, Hélio Silva, a déclaré que l'institution disposait de 60 milliards de kwanzas pour financer les producteurs dans la présente campagne agricole 2025/26.

Cependant la Banque de développement et de crédit (BFA), a un registre de 150 projets agricoles financés dans tout le pays, selon son représentant Francisco André.

La Banque d'épargne et de crédit (BPC), selon son point focal, Emmanuel Agostinho, va mettre 50 millions à la disposition des paysans regroupés en associations et coopératives, en partenariat avec le FADA (Fonds d'appui au développement agraire).

Lors de l'événement, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a défendu la nécessité de stimuler la production de café dans toute l'étendue du pays, étant donné l'importance de ce produit dans l'économie nationale.

Il a rappelé que l'agriculture était le prochain secteur qui va diversifier l'économie, pour réduire la dépendance sur le pétrole, mais pour cela, a-t-il dit, il faut des investissements et la participation de tous les domaines.

L'atelier, qui précède l'ouverture officielle de la campagne agricole 2025/26 qui aura lieu ce vendredi dans la municipalité de Camanongue, visait à présenter les principaux projets de l'exécutif et de la banque pour le secteur productif.