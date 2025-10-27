Afrique: La Tunisie salue l'avis de la CIJ et confirme l'illégitimité de l'entité sioniste occupante en Palestine

Tunis — La Tunisie a salué samedi l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les obligations de l'entité sioniste occupante dans le territoire palestinien occupé, le qualifiant d'« étape historique » dans la reconnaissance juridique des droits palestiniens.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a affirmé que cet avis confirme « l'illégitimité de la présence de l'entité sioniste occupante » et son « absence totale de tout droit souverain » sur les territoires palestiniens. Elle a rappelé avoir activement participé à la procédure consultative via un mémorandum écrit et des plaidoiries orales en soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'assistance internationale.

Selon la même source, la CIJ impose à l'entité occupante de permettre la présence et les activités de l'ONU, des organisations internationales et des États tiers dans les territoires palestiniens occupés. Elle exige notamment de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et de fournir des services de santé à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens.

Il s'agit également de faciliter les opérations de secours internationales, notamment celles de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), d'interdire les déplacements forcés et les expulsions, et d'empêcher l'utilisation de la famine comme arme de guerre.

La Tunisie estime que ces obligations mettent en lumière les violations flagrantes commises par l'entité occupante contre le droit international humanitaire, les droits de l'homme et la Charte des Nations Unies.

Elle exhorte vivement tous les États membres à exercer des pressions sur l'entité usurpatrice illégitime pour qu'elle se conforme à l'avis de la CIJ, et à oeuvrer pour l'adoption d'une résolution contraignante de l'ONU assurant sa mise en oeuvre effective.

Elle a réaffirmé son « engagement ferme et indéfectible » en faveur du peuple palestinien et de son droit imprescriptible à un État indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods pour capitale.