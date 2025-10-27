Afrique de l'Est: Navin Ramgoolam assiste à la prestation de serment du président Patrick Herminie

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a pris l'avion hier, pour les Seychelles, où il assistera, sur invitation officielle du gouvernement seychellois, à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République, le Dr Patrick Herminie. L'événement solennel est prévu dans l'après-midi de ce dimanche 26 octobre.

En marge de cette cérémonie, le chef du gouvernement aura également une rencontre bilatérale avec le vice-président de la République de l'Inde, Shri C. P. Radhakrishnan, également présent aux Seychelles pour l'occasion. Cette entrevue devrait permettre d'aborder plusieurs sujets de coopération régionale et économique entre Maurice, l'Inde et les Seychelles.

Il s'agira de la deuxième participation du Dr Navin Ramgoolam à une investiture présidentielle dans l'archipel. En août 2006, il avait représenté Maurice lors de la prestation de serment de l'ancien président seychellois James Michel. À l'époque, il était le seul chef de gouvernement à avoir répondu à l'invitation officielle, un geste salué comme symbole d'amitié et de proximité entre les deux nations insulaires.

Cette nouvelle visite s'inscrit dans la continuité d'une relation historique fondée sur la solidarité et la coopération au sein de la Commission de l'océan Indien (COI). Elle illustre la volonté du gouvernement mauricien de renforcer davantage les liens diplomatiques, économiques et culturels avec les Seychelles, dans un esprit de partenariat régional et de développement partagé.