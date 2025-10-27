Ile Maurice: Le ministre Bachoo salue le succès des greffes rénales à l'hôpital Victoria

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a rencontré, dans l'après-midi du jeudi 23 octobre, les spécialistes médicaux étrangers actuellement dans le pays pour réaliser des opérations de transplantation rénale à l'hôpital Victoria, à Candos. Cette visite s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère pour renforcer les services de santé.

Trois experts internationaux en transplantation rénale sont présents dans le pays dans le cadre de cette mission médicale : le Dr Sonal Asthana, consultant principal en transplantation originaire de Bangalore, le Dr Suraj Sobnach, chirurgien transplantologue venu d'Afrique du Sud, ainsi que le Dr Khan, spécialiste rattaché à l'équipe indienne. Leur objectif : partager leur expertise et collaborer étroitement avec l'équipe médicale mauricienne afin de développer durablement la capacité nationale en matière de greffes d'organes.

Au cours de sa visite, le ministre Bachoo s'est rendu au chevet des patients ayant récemment bénéficié d'une greffe rénale. Il a tenu à saluer le dévouement et la collaboration exemplaire entre les experts visiteurs et les professionnels de santé mauriciens. «Ces interventions réussies témoignent du savoir-faire de nos équipes et de la pertinence de notre stratégie visant à permettre aux patients de recevoir des soins hautement spécialisés sans devoir se rendre à l'étranger», a-t-il déclaré.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé que la vision de son ministère est de faire de Maurice un pôle régional en matière de soins médicaux spécialisés. «Le développement de la transplantation rénale marque une étape importante, mais nous regardons déjà vers l'avenir, avec la perspective d'introduire prochainement la transplantation hépatique et des interventions en oncologie», a-t-il ajouté.

De son côté, le Dr Sonal Asthana a souligné son engagement à poursuivre cette collaboration fructueuse avec les équipes mauriciennes. «Maurice dispose d'un fort potentiel humain et d'une infrastructure hospitalière en constante amélioration. Nous sommes déterminés à accompagner le pays dans le développement de ses capacités en transplantation.»

Le Dr Suraj Sobnach a quant à lui exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail conjoint mené avec les chirurgiens et le personnel médical locaux. Il a insisté sur l'importance pour les patients mauriciens de pouvoir accéder à ce type de traitement sur leur propre sol, dans un environnement familier et entourés de leurs proches. «Trois interventions ont été réalisées avec succès durant cette visite, et nous reviendrons tous les six semaines pour poursuivre ces opérations», a-t-il précisé.