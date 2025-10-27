Congo-Kinshasa: Les femmes rurales de Kasongo lancent leur champ pilote de cacao

Le collectif des femmes leaders de Kasongo (Maniema) ont célébré vendredi 24 octobre la journée internationale de la femme rurale en plantant les cacaos dans leur champ pilote. En présence de l'autorité territoriale, ce collectif a demandé l'accompagnement de tout le monde, en particulier celui des autorités pour que la culture de cacao soit pérennisée dans ce territoire ainsi que dans toute la province.

C'est dans une ambiance de fête que les cacaos ont été plantés dans ce champ pilote. La présidente de ce collectif, Thérèse Safi Ramazani, reste convaincue qu'avec cette culture, les femmes de Kasongo en particulier vont émerger économiquement :

"Nous, nous sommes dans le développement durable. Le développement durable demande les activités qui vont être pérenniser. Nous avons toujours l'habitude de planter le maïs, les arachides, les haricots, mais quand nous faisons la vente de tout ça, ça ne nous amène rien".

Elle dit espérer avoir "une économie consistante" la culture du cacao, à l'instar des femmes du Nord et Sud-Kivu.

"La culture que nous entamons aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur ça va aussi nous faire progresser. Ça va nous faire émerger aussi dans le monde économique", a insisté Thérèse Safi.

A cette occasion, l'administrateur du territoire de Kasongo a félicité ce collectif et encouragé les autres femmes ainsi que toute la population locale à promouvoir cette culture.