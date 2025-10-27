Congo-Kinshasa: Athlétisme - Moïse Musonge signe un doublé 100 m - longueur

La 24e édition des championnats nationaux d'athlétisme de la République démocratique du Congo s'est achevée ce dimanche 26 octobre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette grande compétition, organisée par le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération d'Athlétisme du Congo (FEAÇO), a une nouvelle fois rassemblé les meilleurs athlètes venus de diverses provinces du pays.

Parmi les athlètes venus de toutes les provinces, Moïse Musonge Banza (Lualaba) s'est particulièrement distingué en réalisant l'exploit rare en remportant deux titres seniors : le 100 mètres (10"53) et le saut en longueur (7,34 m).

Cette performance historique a marqué ce championnat, qui a également connu l'émergence d'autres talents. Alpha Mumbere Kamuha et Arthur Kakule Makasi ont signé un doublé impressionnant sur le 10 000 mètres seniors, démontrant la vitalité de l'athlétisme dans l'Est du pays.

Chez les juniors (U18), des performances prometteuses ont été alignées. Gédéon Banakisa Mvuezolo (CONG C) s'est imposé sur le 1500 m garçons ; tandis que Dienifa Boyombo Imboto (Kinshasa) a montré sa vitesse sur le 100 m filles. La province de Kinshasa a confirmé son statut de bastion de l'athlétisme en remportant un grand nombre de médailles, particulièrement sur les épreuves de sprint.

Voici la liste complète des athlètes médaillés lors de la 24e édition des championnats nationaux d'athlétisme de la RDC :

Épreuve : 100 Mètres

Filles Catégorie U18

Or (1) : Dienifa Boyombo Imboto (Province: KIN, Dossard: 065) - Performance: 12"66

Argent (2) : Archana Selua Sale (Province: KIN, Dossard: 064) - Performance: 13"17

Bronze (3) : Glodie Openda Samantha (Province: KIN, Dossard: 046) - Performance: 13"53

Garçons Catégorie U18

Or (1) : Gardon Okende Lutundula (Province: KIN, Dossard: 024) - Performance: 11"08

Argent (2): Didi Kiboko Ngombe (Province: KIN, Dossard: 079) - Performance: 11"39

Bronze (3) : Victor Camara Mamadou (Province: KIN, Dossard: 075) - Performance: 11"62

Hommes Catégorie Seniors

Or (1) : Moiise Musonge Banza (Province: LUALAB, Dossard: 150) - Performance: 10"53

Argent (2): Chadrack Vungu Kayembe (Province: KIN, Dossard: 099) - Performance: 10"88

Bronze (3) : Chadrack Bawa Sangwa (Province: KIN, Dossard: 093) - Performance: 11"06

Épreuve : 400 Mètres

Filles Catégorie U18

Or (1) : Maria Kalenga Misampu (Province: KIN, Dossard: 042) - Performance: 1'04'00

Argent (2) : Glodie Openda Samantha (Province: KIN, Dossard: 046) - Performance: 1'05"28

Bronze (3) : Rosine Kokoniangi Kapemb (Province: KIN, Dossard: 043) - Performance: 1'07"04

Garçons Catégorie U18

Or (1): Walter Tshimpaka Muteba (Province: KIN, Dossard: 032) - Performance: 53"59

Argent (2): Simeon Boko Elongama (Province: KIN, Dossard: 035) - Performance: 54"21

Bronze (3): Zep Munyik Kabey (Province: KIN, Dossard: 036) - Performance: 54"75

Épreuve : 1500 Mètres

Filles Catégorie U18

Or (1) : Jesepha Bokusulu Mobikayi (Province: KIN, Dossard: 017) - Performance: 5'21"72

Argent (2) : Esther Malela Ali (Province: KIN, Dossard: 399) - Performance: 5'26"59

Bronze (3) : Ladi Matuala Mboko (Province: KIN, Dossard: 020) - Performance: 5'34"06

Garçons Catégorie U18

Or (1) : Gedeon Banakisa Mvuezolo (Province: CONG C, Dossard: 161) - Performance: 4'37"35

Argent (2) : Varaine Mazandu Makiese (Province: KIN, Dossard: 028) - Performance: 4'41"63

Bronze (3) : Gloire Bokelo Mpale (Province: CONG C, Dossard: 151) - Performance: 5'28"09

Femmes Catégorie Seniors

Or (1) : Mujinga Yav Gracia (Province: H KAT, Dossard: 034) - Performance: 4'56"22

Argent (2) : Benedicte Akuabesi Bomiko (Province: CGO, Dossard: 387) - Performance: 5'06"91

Bronze (3) : Amida Bongala Shuwa (Province: EQUAT, Dossard: 068) - Performance: 5'40"49

Hommes Catégorie Seniors

Or (1) : CHristian Hombo Ngila (Province: KIN, Dossard: 012) - Performance: 4'16"20

Argent (2) : MESHACK MANGA MUFUNGUZI (Province: KIN, Dossard: 049) - Performance: 4'16"80

Bronze (3) : Gauthier Kakund Musan (Province: LUAL, Dossard: 142) - Performance: 4'17"39

Épreuve : 3000 Mètres

Filles Catégorie U18

Or (1) : Judith Kabuwo Mutero (Province : NORD K, Dossard: 498) - Performance: 11'47"52

Argent (2) : Sera Yobi Emengi (Province : KIN, Dossard: 050) - Performance: 12'10"41

Bronze (3) : Bernice Balanga Lionjo (Province: EQU, Dossard : 069) - Performance: 14'09"65

Épreuve : 10 000 Mètres

Femmes Catégorie Seniors

Or (1): Urim Bokunguete Bunga (Province: CONG C, Dossard: 160) - Performance: 49'44"90

Argent (2): Josee Kombi Mwiza (Province: KIN, Dossard: 499) - Performance: 56'15"14

Bronze (3): Amida Bongala Shuwa (Province: EQU, Dossard: 068) - Performance: 1H00'03"

Hommes Catégorie Seniors

Or (1): Alpha Mumbere Kamuha (Province: NORD K, Dossard: 301) - Performance: 34'08"53

Argent (2): Arthur Kakule Makasi (Province: NORD K, Dossard: 302) - Performance: 34'16"75

Bronze (3) : Samuel Lukonda Wa Lukonda (Province : KIN, Dossard : 009) - Performance : 36'22"10

Épreuve : Saut en Longueur

Hommes Catégorie Seniors

Or (1) : Moïse Musonge Banza (Province : LUAL, Dossard: 150) - Performance : 7m34

Argent (2): Van Muyombo Kanza (Province: KIN, Dossard : 094) - Performance: 6m62

Bronze (3): Lemeck Kongo Lowa (Province: KIN, Dossard : 095) - Performance: 6m45.