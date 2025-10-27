Tunisie: JSK-CA (1-3) - Un froid réalisme clubiste

Précis et opportuniste, le Club Africain a eu raison d'une Jeunesse Sportive Kairouanaise qui n'avait que sa bravoure à opposer. Le CA reprend provisoirement les commandes de la Ligue 1.

Deux clubs aux ambitions diamétralement opposées ont croisé le fer hier. Au Hamda Laouani de Kairouan, la JSK a donc reçu en début d'après-midi un CA qui joue le haut du tableau, surtout après sa dernière victoire à Radès contre l'USM. Quant aux Aghlabides, après deux succès de rang, ils accusent depuis le coup, défaits à quatre reprises consécutives.

Le décor ainsi planté ne laissait planer aucun doute sur les intentions offensives de part et d'autres, histoire de ne pas s'enliser davantage, pour la Jeunesse Sportive Kairouanaise, et passer provisoirement devant tout le monde au classement, pour le Club Africain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, notons que volet CA, l'attaquant Khadhraoui était absent pour suspension, alors que l'axial Ali Youssef a dû déclarer forfait pour blessure, et relevé par Bouabid.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le match débute tambour battant des deux côtés avec des locaux qui allument la première mèche par Zineddine Kada qui s'écroule à l'entrée de la surface clubiste, mais l'arbitre veille au grain, vu que le contact n'avait rien de pénalisant. La minute qui suit, vers la 5', le CA se rue vers l'avant, et suite à une combinaison entre Ait Malek et Mesmari, le retrait profite à Houssem Hssan Romdhane qui ouvre la marque.

Par la suite, Fahd Mesmari était proche de doubler la mise, mais l'attaquant libyen tergiverse en pleine surface. On joue le quart d'heure de jeu, la JSK avance d'un cran mais le CA se montre percutant sur contre éclair, comme cette course solitaire de Mesmari, stoppée par l'excellent portier Bjaoui qui plonge sur le ballon sans faire faute. Le match est jusque-là plaisant avec deux équipes engagées et au jeu résolument tourné vers l'attaque.

26', le rythme tombe d'un cran, la JSK pèche par un manque de lucidité à l'entrée des bases clubistes, alors que dans le même temps, le milieu libyen Osama El Shrimi régale par ses caviars vers Ait Malek, sans résultat toutefois. 30', Rayan Hamrouni perce, fixe et décoche une frappe croisée détournée par Yefreni. L'arbitre signalera cependant une position de hors-jeu au début de l'action. Hamrouni remettra ça par la suite mais il lui manquera le dernier geste, celui qui fait la différence. On en restera là pour ce premier half.

Le CA enfonce le clou

De retour de pause, alors que la JSK se découvre pour attaquer avec davantage de convictions, le CA joue l'arme du contre et double la mise par le nouvel entrant Philippe Kinzumbi (68'), avant d'enfoncer le clou par Bilel Ait Malek à un quart d'heure du terme. Fin de match avec une victoire méritée du CA même si la JSK n'a pas démérité. Hamrouni sauve l'honneur pour la JSK une minute après. Ça se complique pour la JSK.