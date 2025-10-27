Tunisie: Ali Barouni, le seul Tunisien à s'envoler au Forum des montgolfières et avions à voile à Djerba

Ali Barouni représente la Tunisie au concours d'avions à voile organisé dans le cadre du Forum des montgolfières et avions à voile, qui se déroule à Djerba du 24 octobre au 1er novembre 2025. Originaire de l'île, il souhaite promouvoir la destination touristique tunisienne et contribuer au développement du secteur.

Ali Barouni, originaire de Djerba et ayant vécu plus de cinquante ans en France, est le seul Tunisien participant au concours d'avions à voile du Forum des montgolfières et avions à voile. L'événement, qui réunit des participants venus de France, Espagne, Italie, Allemagne et d'Europe de l'Est, se tient du 24 octobre au 1er novembre 2025 sur l'île de Djerba avant de se déplacer à Douz et Tozeur.

Fier de son planeur, Ali a effectué une démonstration au milieu d'une multitude de montgolfières et d'avions à voile, aux côtés de pilotes tunisiens et étrangers. Il a déclaré : « Je suis heureux de contribuer, même modestement, à la promotion de notre destination touristique et au développement du secteur, non seulement à Djerba, mais dans toute la Tunisie. »

Ali a raconté ses débuts dans le pilotage : « Je ne connaissais rien à ce monde jusqu'au jour où mes enfants m'ont offert, pour mon cinquante-neuvième anniversaire, un planeur. Depuis, ma passion n'a cessé de croître. J'ai suivi une formation et obtenu un certificat à ma retraite. En 2016, j'ai rejoint l'Association tunisienne d'aviation. »

Dans le cadre de cette association, il a participé à de nombreuses activités commémoratives et manifestations locales, notamment à Tozeur, Siliana, Makthar, Ksar, Béja et Sfax, et a célébré le centenaire de l'Espérance sportive par un spectacle avec le drapeau tunisien.

Pour Ali Barouni, la participation à ce forum vise à mettre en avant la Tunisie comme destination touristique et à stimuler l'économie. « J'espère que ces manifestations permettront d'allonger la saison touristique et de diversifier l'offre entre tourisme balnéaire, tourisme du désert et des oasis, tout en valorisant les trésors cachés du pays », a-t-il ajouté.

Les organisateurs soulignent que le forum vise à élargir l'image traditionnelle du tourisme tunisien, en mettant l'accent sur le tourisme écologique, sportif, de bien-être, culturel et d'affaires, conformément à la stratégie du ministère du Tourisme visant à prolonger la saison et réduire le caractère strictement saisonnier de l'activité.