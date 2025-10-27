Afrique: Coupe de la CAF - 2e tour préliminaire retour - ST-OC Safi (2-1) - Pouvaient mieux faire...

Après avoir donné l'espoir aux Stadistes en transformant le penalty qu'il a obtenu, Amado Ndiaye rate par la suite un but tout fait avec une balle qui s'écrase sur le poteau droit. L'espoir s'est aussitôt évaporé...

Abordant la manche retour en accusant un retard de deux buts qui compliquait déjà la tâche des Stadistes qui n'avaient, de surcroît, qu'un seul choix : jouer d'entrée le tout pour le tout. Pour ce faire, il fallait opter pour l'attaque à outrance. Dans cette perspective, la première tentative stadiste n'a pas tardé : un coup franc tiré par Haboubi à l'approche de la zone des 16 mètres, mais la reprise de Werghemmi est mal cadrée (6').

Sept minutes plus tard, les Bardolais sont revenus à la charge : Firas Aifia effectue un centrage de la droite et le portier marocain, Hamza Hamiani, intercepte la balle (13'). Encore une tentative dont le finish a fait défaut. Il a fallu, d'ailleurs, attendre la 34' de jeu pour assister, enfin, à la première occasion dangereuse du match qui donna lieu au premier corner.

Sur ce corner, Ndiaye profite d'un mauvais dégagement du portier marocain pour adresser un tir puissant, mais sa balle s'écrase sur le poteau droit (39'). Et si on a mis cinq minutes pour reprendre le jeu et tirer ce corner, c'est que Aifia s'est blessé sur cette action et fut remplacé par Smaali. Il faut dire aussi que le gardien de but l'OC Safi, Hamiani, en a profité pour faire perdre du temps, comme il l'a déjà fait depuis l'entame de la rencontre.

Ce qui explique d'ailleurs les 7 minutes de temps additionnel accordées par l'arbitre. Dans ce temps additionnel de la période initiale, on a assisté à la seconde action dangereuse stadiste : servi dans le dos des défenseurs, la reprise de la tête de Haboubi est déviée en corner (45'+ 5).

L'espoir perdu...

La seconde mi-temps fut beaucoup plus intéressante à suivre. Une mi-temps à rebondissements. On jouait la 62' quand Amadou Ndiaye, fauché par Tarkhatt en pleine surface de réparation, obtient un penalty qu'il transforme trois minutes après (65'). L'espoir renaît pour les Stadistes.

Sauf que le même Ndiaye allait être, quelques minutes plus tard, l'auteur d'un ratage monstre quand, servi sur un plateau par Camara qui fait le plus difficile pour le mettre nez à nez avec le portier adverse, celui qui a donné l'espoir aux Stadistes voit sa balle s'écraser sur le poteau gauche (84'). Dans la foulée, Anass Eddaou enfonce le clou en égalisant pour l'OC Safi (86').

Un but assassin qui allait anéantir tous les espoirs des Stadistes. Des Bardolais qui quittent tout de même la Coupe de la CAF avec les honneurs avec un but de la victoire signé Skander Seghaier dans le temps additionnel (90'+5).

ST : Farhati, Khalfa (Gharbi 80'), Sghaier, Sahraoui, Sayhi (Camara 46'), Saafi, Haboubi, Aifia (Smaali 38'), Werghemmi, Ndiaye (Godswill 90') et Khemissi.