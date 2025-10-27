Tunisie: Ahmed Bouhali participe au 17e Forum international sur l'école malikite à Aïn Defla

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a effectué une visite de travail en Algérie sur invitation de son homologue, Youssef Belmahdi, pour participer au 17e Forum international sur l'école malikite, tenu dans la wilaya d'Aïn Defla. Le forum portait sur le thème : « Le système de la zakât : dimensions civilisationnelles et développementales face aux défis contemporains ».

Lors de son allocution, Bouhali a souligné que la Tunisie et l'Algérie partagent les mêmes traditions et se réfèrent au même madhhab choisi par les ancêtres depuis l'époque de l'imam Malik ibn Anas. Il a rappelé les contributions des savants tels qu'Abdallah ibn al-Ghanem al-Qayrawani, l'imam Ali ibn Ziyad, Bahlool ibn Rashid et Asad ibn al-Furat, qui ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'école malikite.

Le ministre a mis en avant les caractéristiques du fiqh malikite, marquées par la personnalité de l'imam, la richesse de ses fondements et sa capacité à répondre aux nouvelles situations sociales et juridiques. Il a également souligné la flexibilité de cette école, fondée sur 17 principes, son réalisme et son approche centrée sur les objectifs de la charia, permettant de s'adapter aux évolutions de la vie humaine.

Par ailleurs, Ahmed Bouhali a été reçu par le ministre algérien des Affaires religieuses pour examiner les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans le domaine religieux.

Le ministre tunisien a également participé à l'inauguration d'une exposition de manuscrits organisée à l'occasion du forum à la Maison de la culture Prince Abdelkader à Aïn Defla, aux côtés de son homologue algérien.