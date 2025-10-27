Tunisie: Fin de l'impunité pour les dépassements de visa Schengen - Les Tunisiens concernés

L'Union européenne a entamé, depuis le 12 octobre 2025, la mise en oeuvre du nouveau système européen d'entrée et de sortie (EES), destiné à enregistrer numériquement les passages des ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen. Ce dispositif marque une nouvelle étape dans la gestion des frontières extérieures européennes et met fin à une certaine tolérance vis-à-vis des dépassements de durée de séjour, une mesure qui concerne directement les voyageurs tunisiens.

Ce système remplacera progressivement le cachet manuel sur les passeports par un enregistrement électronique des données biométriques et biographiques à chaque entrée et sortie du territoire européen. L'objectif est clair : contrôler avec précision la durée réelle de séjour de chaque visiteur et repérer immédiatement tout dépassement de la limite autorisée, fixée à 90 jours sur une période de 180 jours pour les courts séjours.

Selon la Commission européenne, l'EES permettra de renforcer la sécurité aux frontières, de faciliter les passages légitimes et d'identifier plus rapidement les séjours irréguliers. Les États membres disposeront désormais de données précises et interconnectées, ce qui réduira considérablement les marges de manoeuvre pour les voyageurs dépassant la durée légale de séjour.

Pour les ressortissants tunisiens, cette évolution implique un changement majeur dans les habitudes de voyage. Les autorités européennes pourront désormais détecter automatiquement tout dépassement, même de quelques jours, et appliquer des sanctions allant de l'amende à l'interdiction temporaire d'entrée dans l'espace Schengen. Ces infractions seront également enregistrées dans la base de données européenne, ce qui pourrait compromettre l'obtention future d'un visa.

Les consulats des pays européens en Tunisie s'appuieront sur ce système pour examiner les antécédents des demandeurs de visa. Les voyageurs tunisiens sont donc invités à vérifier scrupuleusement la durée autorisée de leur séjour et à quitter le territoire européen avant son expiration.

Le déploiement complet de l'EES devrait être achevé d'ici avril 2026, avant l'entrée en vigueur du système européen d'autorisation de voyage (ETIAS) prévue la même année. Ce dernier exigera une autorisation préalable pour les ressortissants de pays tiers exemptés de visa, y compris les Tunisiens.

Cette double réforme traduit la volonté de l'Union européenne de moderniser la gestion de ses frontières et de lutter contre les séjours irréguliers, tout en facilitant la mobilité légitime dans un cadre sécurisé et transparent.