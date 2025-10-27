Tunisie: Les avoirs en devises dépassent les 25 milliards de dinars

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les avoirs nets en devises ont légèrement progressé de près de 2%, à la date du 24 octobre 2025, pour dépasser les 25 milliards de dinars (l'équivalent de 107 jours d'importation), en comparaison avec la même période de l'année dernière, d'après les indicateurs monétaires et financiers, publiés vendredi soir, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette amélioration des réserves en devises a été favorisée par la hausse des revenus du travail de 7,6%, à près de 7 milliards de dinars, et des recettes touristiques de 7,8%, à 6,7 milliards de dinars, à la date du 20 octobre 2025.

D'après la même source, les services de la dette extérieurs se sont situés au niveau de 10,8 milliards de dinars (en baisse de 14%, par rapport à la même période de l'année 2024).

La BCT a fait état, en outre, de la régression du volume global du refinancement, de 7,7%, à 11,7 milliards de dinars, depuis le début de l'année jusqu'au 24 octobre courant, contre 12,7 milliards de dinars, une année auparavant.

En revanche, le total des transactions interbancaires ont enregistré une hausse de 60,5%, à environ 4,1 milliards de dinars, au cours de la même période.

