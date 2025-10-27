Afrique: Le pays participe au concours international de cuisine de Terrasini

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a participé au « Concorso Internazionale di Gastronomia 2025-Sicilian Experience », concours international gastronomique qui s'est tenu du 20 au 24 octobre à Terrasini, dans la province de Palerme (Italie).

La Tunisie était représentée par l'Agence de formation aux métiers du tourisme (AFMT) à cette compétition organisée par l'Université européenne du tourisme (UET), qui a réuni des équipes de France, d'Italie, du Maroc et de Tunisie.

Présent à la cérémonie de clôture du concours, le consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, a salué « l'excellence, la discipline et les efforts » des jeunes cuisiniers tunisiens, soulignant que leur performance illustre la qualité de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Il a également mis en avant le rôle de cette initiative dans la valorisation de la richesse et de la diversité de la cuisine tunisienne, ainsi que dans la promotion de l'image du pays à l'échelle mondiale.

La participation tunisienne s'inscrit dans le cadre du soutien actif aux délégations nationales engagées dans les compétitions internationales. L'objectif de ce concours est de renforcer les compétences des jeunes dans les domaines de la cuisine, de l'hôtellerie et du tourisme, tout en favorisant les échanges interculturels.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.