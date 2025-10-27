Afrique: Le pays participe au concours international de cuisine de Terrasini

La Tunisie a participé au « Concorso Internazionale di Gastronomia 2025-Sicilian Experience », concours international gastronomique qui s'est tenu du 20 au 24 octobre à Terrasini, dans la province de Palerme (Italie).

La Tunisie était représentée par l'Agence de formation aux métiers du tourisme (AFMT) à cette compétition organisée par l'Université européenne du tourisme (UET), qui a réuni des équipes de France, d'Italie, du Maroc et de Tunisie.

Présent à la cérémonie de clôture du concours, le consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, a salué « l'excellence, la discipline et les efforts » des jeunes cuisiniers tunisiens, soulignant que leur performance illustre la qualité de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Il a également mis en avant le rôle de cette initiative dans la valorisation de la richesse et de la diversité de la cuisine tunisienne, ainsi que dans la promotion de l'image du pays à l'échelle mondiale.

La participation tunisienne s'inscrit dans le cadre du soutien actif aux délégations nationales engagées dans les compétitions internationales. L'objectif de ce concours est de renforcer les compétences des jeunes dans les domaines de la cuisine, de l'hôtellerie et du tourisme, tout en favorisant les échanges interculturels.