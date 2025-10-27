Tunisie: Littérature francophone - Deux rendez-vous sont prévus la semaine prochaine à Tunis

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Deux rencontres littéraires avec des écrivains tunisiens, intitulées « Cartographier la Tunisie en littérature francophone », se tiendront les 27 et 28 octobre 2025, à l'Auditorium de l'Institut français de Tunisie (IFT) à Tunis.

Ces rencontrent précèdent le colloque international intitulé : « Je te nomme Tunisie... Cartographie littéraires : l'espace tunisien chez les écrivains de Tunisie, prévu les 29 et 30 octobre 2025 à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba (FLAHM).

Ces rendez-vous seront l'occasion d'explorer la place de la Tunisie dans la création littéraire francophone contemporaine.

Organisé par le Laboratoire de Recherche en littérature et en sciences du langage « Analyse textuelle, traduction et communication » (ATTC), rattaché au Département de français de la FLAHM, le colloque prévoit six séances scientifiques : « Espaces de l'entre deux : non-lieu et autres lieux », « Géopolitiques du roman tunisien », « Poésie de l'espace », « Territoires de la fiction contemporaine », « Mémoire et géopolitique judéo-tunisienne » et « Lieux en marge, lieux en mutation ».

Tables rondes, lectures et échanges avec des auteurs tunisiens sont au programme des rencontres de l'IFT qui sont co-organisées par l'IFT, les Universités Paris Nanterre et Paris 8 Vincennes, les Editions Elyzad et le Laboratoire ATTC.

