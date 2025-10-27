« Fierté et émotion », c'est ce qu'on pouvait lire dans les yeux de ceux qui sont venus, hier, accueillir les deux jumelles Bissan et Bilsan, sacrées championnes du Défi de la lecture arabe 2025, lors de la cérémonie de clôture tenue jeudi au Dubai World Trade Center.

Une fierté palpable notamment chez leurs enseignants dont certains ont fait le déplacement du Kef rien que pour leur exprimer leur gratitude et saluer un parcours unique pour les deux si jeunes prodiges, élèves de sixième année de l'école du 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, et qui viennent d'intégrer le collège pilote en ce début d'année.

C'est le cas notamment de Amel Kilani leur enseignante de français au collège pilote du Kef qui dit avoir fait le déplacement pour elles. Quand elle parle de ses deux jeunes élèves on sent une admiration, de la fierté et de l'amour.

« Bissan et Bilsan se distinguent à plus d'un titre aussi bien par rapport à leur génération que par rapport aux générations précédentes », affirme Amel Kilani expliquant qu'il n'est pas commun de rencontrer des jeunes de leur âge (11 ans) qui ont lu 750 livres.

« Il y a longtemps, je n'ai pas vu des jeunes avec une telle passion pour la lecture », déclare-t-elle ajoutant que c'est cette passion qui a fait qu'elles réussissent ce défi et qui leur permettra de poursuivre sur le même chemin de l'excellence et de la réussite.

Mohamd Chouaib, leur enseignant à l'école primaire de Sakiet Sidi Yousef, partage cette fierté et tient avant tout à saluer l'éducation des deux jeunes filles et leur capacité à apprendre et à sélectionner les informations pour en faire usage là où il faut.

Interrogée par une radio locale, la maman de Bissan et de Bilsan s'est dit fière que ce sacre le premier du genre pour la Tunisie soit remportée par la délégation de Sakiet Sidi Youssef , une petite délégation qui n'est pas étrangère aux héros, affirme-t-elle.

« Il est vrai que cette consécration est le résultat d'un travail continu, de beaucoup d'efforts et d'un encadrement aussi bien parental que du corps éducatif mais il est surtout le fruit de leur passion innée pour la langue arabe », affirme-t-elle.

A leur sortie de la salle de débarquement, les deux jumelles ont été assaillies par les journalistes mais elles se sont à peine exprimées pour faire part de leur joie et remercier leurs parents et leurs enseignants.

Les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka ont été couronnées championnes du Défi de la lecture arabe 2025, lors de la cérémonie de clôture tenue jeudi au Dubai World Trade Center.

Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis, a remis le prix aux deux élèves de sixième année de l'école du 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef.

Cette neuvième édition du Défi de la lecture arabe, la plus grande initiative de lecture en langue arabe au monde, a enregistré une participation record : 32,23 millions d'élèves issus de 50 pays, représentant 132 112 écoles et encadrés par 161 004 superviseurs, selon les organisateurs.

Depuis sa création en 2015 par la fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, le Défi de la lecture arabe vise à promouvoir la lecture et la culture arabes auprès des jeunes du monde entier.