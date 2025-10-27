Congo-Kinshasa: Plusieurs biens détruits dans un incendie au marché Zambia à Lubumbashi

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie s'est déclaré samedi 25 octobre 2025 en début de soirée, au marché Zambia, dans la commune annexe à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Selon les témoignages, aucune vie humaine perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont lourds.

Le feu a ravagé plusieurs dépôts de marchandises, dont des matelas, de la farine de maïs, une pharmacie, une quincaillerie et d'autres produits divers. Des commerçants, surpris par une épaisse fumée noire, ont vu le feu se propager très rapidement, attisé par le vent.

Des jeunes et certains commerçants ont tenté d'éteindre l'incendie avec des moyens limités, notamment des bidons d'eau, tandis que d'autres ont réussi à évacuer des marchandises à temps. La police est arrivée rapidement pour sécuriser la zone et prévenir d'éventuels vols. Un camion anti-incendie est également intervenu, mais en retard pour maîtriser les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine exacte de cet incendie, qui a causé d'importants dégâts matériels.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.