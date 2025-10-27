Congo-Kinshasa: Plusieurs biens détruits dans un incendie au marché Zambia à Lubumbashi

Un incendie s'est déclaré samedi 25 octobre 2025 en début de soirée, au marché Zambia, dans la commune annexe à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Selon les témoignages, aucune vie humaine perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont lourds.

Le feu a ravagé plusieurs dépôts de marchandises, dont des matelas, de la farine de maïs, une pharmacie, une quincaillerie et d'autres produits divers. Des commerçants, surpris par une épaisse fumée noire, ont vu le feu se propager très rapidement, attisé par le vent.

Des jeunes et certains commerçants ont tenté d'éteindre l'incendie avec des moyens limités, notamment des bidons d'eau, tandis que d'autres ont réussi à évacuer des marchandises à temps. La police est arrivée rapidement pour sécuriser la zone et prévenir d'éventuels vols. Un camion anti-incendie est également intervenu, mais en retard pour maîtriser les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine exacte de cet incendie, qui a causé d'importants dégâts matériels.