Congo-Kinshasa: Judith Suminwa appelle au respect de la procédure de la chaine des dépenses publiques

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre Judith Suminwa a appelé, vendredi 25 octobre, les membres de son gouvernement à respecter rigoureusement la procédure de la chaîne des dépenses publiques. Cette démarche vise à protéger le pouvoir d'achat de la population, à maîtriser l'inflation et à stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais.

Lors du conseil des ministres tenu ce jour et conduit par le Chef de l'État, Mme Suminwa a insisté sur l'importance de la discipline budgétaire pour garantir la stabilité macroéconomique. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a souligné que cette politique s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir une politique monétaire crédible et cohérente, dirigée par la Banque centrale du Congo, (BCC).

Il a toutefois averti que ces améliorations ne seront durables que si le respect strict de la chaîne de la dépense publique est observé, avec une coordination étroite entre les politiques budgétaire et monétaire.

« Tout engagement non planifié ou toute dépense hors circuit affaiblit la trésorerie et compromet les réformes de gouvernance financière entreprises », a-t-il ajouté, précisant que cette rigueur est indispensable pour consolider la stabilité du franc congolais et préserver la crédibilité du pays auprès du Fonds monétaire international, (FMI) de la Banque mondiale et des autres partenaires.

