Congo-Kinshasa: Le PNUD offre des kits de réinsertion à 50 hommes pour renforcer la cohésion familiale

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), via le projet Wamama Tuinuke (NDLR : Femmes, relevons-nous ), soutient une initiative à Bweremana, Masisi, Nord-Kivu, qui offre des kits d'Activités génératrices de revenus (AGR) à 50 hommes et jeunes garçons, certains accompagnés de leurs épouses, samedi 25 octobre.

Ce projet mis en oeuvre par l'organisation Action des volontaires pour la solidarité et le développement (AVSD) vise à renforcer l'autonomie économique, encourager une participation active dans la communauté, promouvoir une masculinité positive, et impliquer les hommes comme acteurs du changement pour une meilleure coopération avec les femmes, précise, Emmanuella Vasikya, secrétaire exécutive de l'AVSD, ajoutant que l'objectif global est d'aider ces hommes à se transformer socialement et à mobiliser d'autres hommes pour la cause de la paix et du développement communautaire.

Les bénéficiaires, souvent victimes des affres de la guerre, reçoivent aussi un accompagnement continu pour assurer le succès durable de leurs projets, contribuant à bâtir des communautés plus fortes, résilientes, et à restaurer la cohésion familiale et sociale après les violences vécues.

Par exemple, Aimé Kubuya, l'un des bénéficiaires, projette d'investir dans un élevage de dindonneaux pour ensuite acheter un moulin à manioc, ce qui illustre bien l'impact économique et social attendu.

