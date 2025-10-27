Congo-Kinshasa: Coopération policière à Kinshasa - La PNC et la police de la MONUSCO assainissent la commune de Masina

Des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et de la composante police de la MONUSCO ont organisé, le samedi 25 octobre à Kinshasa, une opération de salubrité publique dans la commune de Masina. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'initiative « une ville propre, une police proche », liée à la célébration annuelle de la Journée de la coopération policière qui a lieu chaque 11 septembre.

Selon Abdoul Khalifa Syla, représentant du chef de la composante police de la MONUSCO a souligné que l'objectif principal de cette activité est de promouvoir la participation citoyenne et de renforcer le concept de police de proximité grâce à un partenariat civique., mais aussi à redonner un visage humain à la police, en rapprochant les forces de l'ordre de la population.

Sur le terrain, les agents des deux institutions étaient équipés d'outils de nettoyage comme bêches, balais, râteaux, brouettes, sacs poubelles, et autres matériels, pour assainir les rues de Masina. Cette initiative symbolise un prolongement du partenariat entre la PNC et la police de la MONUSCO.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Israël Kantu qui a également pris part à cette activité, a appelé la population à maintenir la propreté des lieux assainis en soulignant que cette opération est une matérialisation concrète de la police de proximité dans le cadre de la sécurité publique. Il a également salué le partenariat et l'appui logistique de la MONUSCO, rappelant que l'insalubrité peut entraîner des maladies hydriques et appelant à la vigilance citoyenne pour préserver un environnement sain.

Cette opération représente une démarche collaborative entre forces policières nationales et la composante police de la MONUSCO, pour améliorer la qualité de vie à Kinshasa, renforcer la confiance entre la police et les populations, et contribuer à la sécurité et à l'hygiène publique dans la commune de Masina.