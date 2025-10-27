Congo-Kinshasa: Interdiction stricte du port et l'usage des armes de calibre 12 par les civils à Manono

L'administrateur du territoire de Manono, dans la province du Tanganyika, Cyprien Kitanga Kibale, a interdit strictement le port et l'utilisation des armes de calibre 12 par la population civile. Ces armes, dont le permis de port est souvent délivré par les services de renseignement ou de l'environnement pour la chasse, sont fréquemment détournées de leur usage initial.

Dans un communiqué officiel, parvenu samedi 25 octobre par Radio Okapi, l'autorité territoriale explique que cette décision fait suite à une recrudescence de la criminalité, marquée par des vols à main armée, du banditisme et des extorsions ciblant les habitants de Manono.

Cyprien Kitanga Kibale rappelle que les armes de calibre 12 sont destinées à la chasse et déplore leur utilisation par des bandits pour commettre des crimes. « En l'espace d'un mois, au moins six personnes ont été tuées par des armes calibre 12. Cette arme doit servir à la chasse, mais actuellement, elle est utilisée pour abattre des personnes, notamment par des bandits armés. La population a un délai de sept jours pour déposer volontairement ces armes », avertit-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette mesure suscite des réactions mitigées à Manono. Si certains saluent cette décision, ils doutent de sa mise en application effective. D'autres s'y opposent, invoquant la nécessité de ces armes pour la protection personnelle, des raisons coutumières, ou encore des motifs symboliques. L'administrateur précise que le Bureau de l'environnement et l'ANR sont les seules autorités habilitées à délivrer les autorisations pour la détention d'armes calibre 12 dans la région.

Cette interdiction intervient dans un contexte de montée de la criminalité et d'utilisation accrue d'armes à feu illégales, un phénomène qui inquiète les autorités provinciales et nationales.