Congo-Kinshasa: Des bourbiers géants sur la RN4 paralysent la circulation d'une centaine de véhicules dans la Tshopo

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une centaine de véhicules sont bloqués sur la route nationale numéro 4 (RN4), à environ 50km de Kisangani, dans la Tshopo, en raison d'énormes bourbiers qui se sont formés sur cette route en terre battue, la rendant impraticable. Au total, quatre grands bourbiers compliquent le passage, intensifiant le calvaire des usagers de cet axe d'importance socioéconomique, contraints de passer plusieurs nuits sur place avant de poursuivre leur route.

Des témoins rapportent que l'un des points les plus dégradés se situe au point kilométrique 59, où plus de 100 véhicules attendent pour pouvoir circuler dans les deux sens. Parmi les passagers se trouvent des femmes et des enfants, eux aussi contraints de passer la nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries.

Jeef MOKE, un passager bloqué depuis quelques jours, décrit son calvaire : « Je pars vers Bunia, mais depuis hier à 11h, nous sommes bloqués ici. Nous cherchons un passage alternatif... »

Les conducteurs s'étonnent que la route ne soit pas maintenue en état de praticabilité permanent, alors qu'ils paient de nombreuses taxes, légales ou non.

«Vous payez à Beni, Mangina, Bela, Matiti, et à partir des quittances, on dépense au moins 1 500 USD entre ces points et Kisangani », indique un conducteur.

Les usagers appellent donc les autorités provinciales de la Tshopo à s'engager dans la réhabilitation urgente de cette route, qui est particulièrement dégradée.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

