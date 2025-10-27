Congo-Kinshasa: Plus de 20 000 nouveaux cas de cancers féminins enregistrés chaque année en RDC (CNLC)

Le Centre national de lutte contre le cancer (CNLC) a révélé, samedi 25 octobre, que plus de 20 000 nouveaux cas de cancers féminins sont enregistrés chaque année en République démocratique du Congo (RDC). Ces chiffres ont été communiqués lors du lancement de la première table ronde sur la lutte contre le cancer, organisée à Kinshasa.

Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a qualifié cette situation de « dette nationale envers les femmes ».

« Chaque minute qui passe dans notre pays voit une femme affronte un symptôme qu'elle ne comprend pas. Elle consulte trop tard ou y renonce, faute de moyens. Ainsi, chaque minute qui passe voit une femme en danger. Voilà le vrai visage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce n'est pas seulement une tragédie sanitaire, c'est aussi une dette nationale envers nos femmes que nous venons ensemble reconnaître et commencer à rembourser », a-t-il rapporté.

De son côté, la Première ministre, Judith Suminwa, a souligné que cette rencontre marque l'engagement de l'État à protéger les femmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre ambition n'est pas seulement de sauver des vies, mais également de bâtir un système de santé qui inspire confiance et suscite l'adhésion du peuple ».

La cheffe du gouvernement a également indiqué que l'intégration des cancers féminins comme priorité dans la Couverture Santé Universelle figure parmi les résultats attendus de ces assises.

Par ailleurs, des médecins congolais seront prochainement formés en chirurgie du cancer au Maroc.