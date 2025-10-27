Congo-Kinshasa: Rejet de la motion de défiance contre le gouverneur du Sud-Kivu

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Trente des trente-cinq députés provinciaux du Sud-Kivu ont rejeté, vendredi 24 octobre, la motion de défiance déposée contre leur gouverneur, Jean-Jacques Purusi.

Lors de cette plénière, ils ont également rejeté la lettre d'interpellation adressée au gouverneur par leur collègue David Bubasha, élu du territoire d'Uvira. Ce dernier avait exprimé ses préoccupations concernant la cherté de la vie dans sa circonscription, conséquence, selon lui, de la guerre d'agression.

La motion est ainsi devenue caduque, la procédure législative exigeant que son initiateur parvienne à convaincre la majorité des députés pour que le gouverneur soit appelé à s'expliquer devant l'Assemblée.

Parallèlement, le gouverneur et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu préparent leur déplacement à Kinshasa, en réponse à une invitation du vice-Premier ministre de l'Intérieur, reçue le même jour.

En janvier dernier, le gouverneur Purusi avait sollicité le soutien des élus provinciaux afin de mener une lutte concertée contre les exploitants illégaux de minerais.

Il avait en outre appelé les investisseurs de venir « injecter des capitaux frais dans le secteur minier du Sud-Kivu, dans le respect de la légalité ».

