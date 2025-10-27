Congo-Kinshasa: Des jeunes parlementaires ambitionnent la 2e vice-présidence de l'Assemblée nationale

26 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des jeunes parlementaires ont exprimé, jeudi 23 octobre, leur intention de briguer le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.

Le président du Caucus des jeunes élus, Ron Roger Bimwala, a dévoilé leur vision après que le deuxième vice-président de la chambre basse, Christophe Mboso, a manifesté son désir de diriger à nouveau le bureau.

Il a expliqué qu'il est temps que les jeunes participent pleinement à la prise de décision au sein de cette institution législative :

« Le Réseau des jeunes parlementaires prend acte de la candidature du deuxième vice-président, Mboso Nkodia, au poste de président de l'Assemblée nationale. Il devient donc, de ce fait, deuxième vice-président démissionnaire, ce qui est une bonne chose, car la jeunesse parlementaire est ambitieuse et prépare actuellement une candidature pour ce poste ».

Cet élu du district de la Lukunga est persuadé que la candidature d'un jeune au futur bureau réjouira le Chef de l'État, qui a invité la jeunesse à participer massivement aux élections des membres du bureau à venir.

