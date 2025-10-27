Congo-Kinshasa: Suspension des activités de collation des grades académiques au Centre culturel et artistique

Le Centre culturel et artistiques pour les pays d'Afrique centrale (CCAPAC) a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités de collation des grades académiques, prévues dans leurs différentes salles et espaces.

La Direction générale de cet établissement public a attribué, samedi 25 octobre, cette mesure aux comportements inappropriés, débordements et désordres y observés lors de précédents évènements.

Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi, la Direction général du CCAPAC fait remarquer ces agissements mettent en danger la sécurité des personnes, la préservation des infrastructures et la crédibilité de ce site.

Elle a expliqué que cette mesure vise à préserver la vocation culturelle, éducative et institutionnelle de ce centre, en conformité avec les dispositions du décret n0 24/09 du 14 octobre 2024, portant création du CCAPAC et de l'arrêté ministériel n0 0029/CAB/MIN.CAP/2024 relatif à la règlementation des spectacles vivants.

« Le Centre rappelle que toute activité publique organisée sur son site doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable, délivrée par la Direction générale, et s'agissant des cérémonies universitaires, d'une lettre officielle signée par les autorités académiques de l'établissement concerné, accompagnée des pièces d'identification de l'entité organisatrice », a fait savoir la Direction générale du CCAPAC.

Sous réserve de nouvelles dispositions, le gestionnaire de ce centre étudie les possibilités de réorganiser ultérieurement ce type d'évènements dans des conditions spécifiques, adaptées aux standards techniques, culturels et sécuritaires.

« Le CCAPAC réaffirme son engagement à offrir au public des services culturels, éducatifs et artistiques de qualité et dans le respect de la loi, de la transparence et de la sécurité collective », a poursuivi la Direction générale de ce centre.