Congo-Kinshasa: Décès de Mgr Faustin Ngabu à Goma

L'évêque émérite de Goma, Monseigneur Faustin Ngabu, est décédé ce dimanche 26 octobre matin dans cette ville de Nord-Kivu, à l'âge de 90 ans, des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi.

Ordonné prêtre en 1963, Monseigneur Ngabu est devenu évêque de Goma le 7 septembre 1974. Il a dirigé le diocèse pendant 36 ans, avant que sa démission ne soit acceptée par le pape en 2010.

Sa devise épiscopale, « Que tous soient un », traduit son profond engagement pour l'unité et la paix. Tout au long de son ministère, dans une région marquée par les conflits, il a oeuvré sans relâche pour la cohésion sociale et l'évangélisation.

En attendant le programme des obsèques, Monseigneur Willy Ngumbi invite tous les fidèles catholiques du diocèse à prier pour le repos de son âme.