Angola: Le secrétaire d'État à la Coopération rencontre la communauté angolaise à Madrid

25 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le secrétaire d'État chargé de la Coopération et des Communautés angolaises a tenu, vendredi, une rencontre avec la communauté angolaise résidant en Espagne, dans le but de renforcer les liens entre le Gouvernement et la diaspora.

La réunion, organisée au sein de l'ambassade d'Angola en Espagne, a rassemblé des représentants du Réseau des entrepreneurs angolais en Espagne, des membres d'associations communautaires, ainsi que de nombreux citoyens, dans une atmosphère empreinte de partage d'expériences et de dialogue constructif autour des principales préoccupations de la communauté.

À cette occasion, le responsable a souligné le rôle stratégique de la diaspora angolaise en tant que partenaire du développement national, insistant sur l'importance de la contribution des ressortissants établis à l'étranger au progrès économique et social du pays.

« Le Gouvernement reconnaît la valeur de notre communauté à travers le monde. Son dévouement, son professionnalisme et son sens du patriotisme sont essentiels à la croissance de l'Angola », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire d'État a également réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à poursuivre l'amélioration des services consulaires et à créer des conditions favorisant l'implication de la diaspora dans les projets de développement nationaux.

La rencontre a par ailleurs permis d'écouter les principales préoccupations et propositions de la communauté angolaise, qui a exprimé sa satisfaction face à l'ouverture du Gouvernement au dialogue et à l'attention accordée à ses besoins.

Reconnue pour sa proactivité et son intégration professionnelle, la communauté angolaise en Espagne constitue un exemple d'intégration réussie et de contribution au renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et l'Espagne, relations qui connaissent actuellement un nouvel élan grâce à la consolidation de la coopération économique et culturelle.

