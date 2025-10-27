Angola: Zaire - La Police arrête un ressortissant nigérian pour immigration illégale

25 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL/BS

Mbanza Kongo — Un citoyen nigérian a été arrêté vendredi par la Police nationale dans la province du Zaire, pour immigration illégale.

Il s'agit de Abdul Aziz, âgé de 26 ans, interpellé au poste de contrôle du fleuve Loge, dans la municipalité de Nzeto, a déclaré samedi à l'ANGOP le porte-parole de la Police nationale dans la province du Zaire, l'intendant Luís Bernardo.

Selon la même source, le ressortissant ouest-africain, à bord d'un véhicule en provenance de la ville de Mbanza Kongo, capitale provinciale du Zaire, tentait de rejoindre Luanda, la capitale du pays, sans aucun document d'identité ni de voyage.

« Lorsqu'il a été interpellé par les agents en service au poste de contrôle du fleuve Loge, à la frontière entre les provinces du Zaire et de Bengo, le citoyen a feint d'être muet afin de tromper les forces de l'ordre », a précisé le porte-parole, ajoutant qu'après plusieurs interrogations, l'individu a fini par avouer être ressortissant nigérian.

Luís Bernardo a indiqué que le Nigérian aurait pénétré sur le territoire angolais par la frontière du district de Luvo (Zaire), après avoir traversé les Républiques du Cameroun, du Congo et de la République Démocratique du Congo.

Le porte-parole a également précisé que l'immigrant illégal était accompagné d'un citoyen angolais, présumé complice, qui a également été arrêté par la Police nationale.

