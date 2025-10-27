Tunisie: Plus de 7,6 tonnes de denrées avariées retirées du marché

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé la saisie, au cours de la semaine écoulée, de plus de 7,6 tonnes de denrées alimentaires avariées ou impropres à la consommation, ainsi que 2 452,5 litres d'eau minérale exposés dans des conditions non hygiéniques et 4 196 boîtes alimentaires de tailles et de contenus variés.

Ces opérations ont été menées dans plusieurs gouvernorats du pays à la suite de campagnes de contrôle intensives réalisées par les équipes de l'Instance, en coordination avec les services de sécurité et les autorités municipales.

L'objectif : renforcer la surveillance sanitaire et lutter contre les infractions aux règles d'hygiène alimentaire, afin de garantir la sécurité des produits consommés par les Tunisiens.

Dans un communiqué publié dimanche, l'INSSPA a souligné que ces contrôles s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'action préventif visant à améliorer l'efficacité de la surveillance et à préserver la santé publique. L'Instance a rappelé la nécessité du respect strict des normes techniques, des conditions de conservation et de transport des denrées alimentaires, avertissant que toute infraction portant atteinte à la santé du consommateur fera l'objet de mesures rigoureuses.

À Tunis, les agents de l'INSSPA ont saisi 5,26 tonnes de produits alimentaires et 4 196 boîtes diverses, dont : 3 809 boîtes de concentré de tomates (800 g) et 387 boîtes de tomates (400 g) présentant des signes de gonflement, 316,8 kg de harissa, 1 320 kg d'olives salées, 182 kg de volaille dégageant de fortes odeurs, 65 kg de viandes rouges, volailles et poissons congelés et 170 kg d'autres produits contaminés ou moisis.

Les autorités ont engagé les procédures judiciaires nécessaires, avec transmission des dossiers au ministère public.

À Kairouan, les contrôleurs ont saisi 1,35 tonne de volaille d'origine inconnue et 170 kg de pâte de dattes stockée dans des conditions non conformes, en plus de 2 452,5 litres d'eau minérale exposés au soleil.

Le total des saisies dans la région s'élève à 1,52 tonne et 2 452,5 litres d'eau, assorties de procès-verbaux transmis à la justice.

À Gafsa, une descente dans un abattoir clandestin non autorisé a permis la saisie de 553 kg de viande de volaille, dont 23 kg de foie de poulet, entraînant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

À Sidi Bouzid, 270 kg de pommes de terre prêtes à frire ont été interceptés. Ces produits étaient transportés dans des conditions inappropriées, à une température dépassant 25°C, alors que la norme impose moins de 18°C.

L'INSSPA a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses contrôles à un rythme soutenu pour garantir la salubrité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national.