Tunisie: Sfax, capitale de l'huile d'olive tunisienne - Une saison exceptionnelle en vue

Le conseiller économique du président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), Fathi Ben Khalifa, a annoncé, dimanche 26 octobre 2025, que le gouvernorat de Sfax devrait se hisser au premier rang national pour la production d'huile d'olive, avec une moyenne estimée à 100 000 tonnes.

Selon ses estimations, la production nationale globale pourrait dépasser les 500 000 tonnes pour la saison 2025-2026, un chiffre prometteur pour le secteur oléicole tunisien.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Ben Khalifa a salué les signaux positifs entourant cette campagne, citant la mobilisation des autorités publiques, notamment l'Office national de l'huile, les banques et le ministère du Commerce. Il a également souligné le rôle du Centre de promotion des exportations (CEPEX), dont une délégation s'est récemment rendue en Asie pour ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux.

Le responsable a rappelé que la baisse prévue de 10 % de la production mondiale d'huile d'olive, passant de 3 millions à 2,7 millions de tonnes, représente une opportunité stratégique pour la Tunisie d'accroître ses exportations à des prix avantageux, renforçant ainsi les revenus en devises au bénéfice des agriculteurs, des huileries et des exportateurs.

Il a insisté sur la nécessité d'assurer la main-d'oeuvre nécessaire à la récolte dans des conditions de sécurité et de dignité, tout en appelant à valoriser cette richesse nationale à travers le conditionnement, la diversification des marchés et le développement de la recherche scientifique en biotechnologie médicale, alimentaire et aromatique.

Ben Khalifa a enfin invité les ministères du Commerce, de la Santé et du Développement des exportations à mener des campagnes de sensibilisation destinées à encourager les Tunisiens à consommer davantage d'huile d'olive locale, en mettant en avant ses bienfaits nutritionnels et sanitaires.

Il a également suggéré de rediriger les budgets consacrés à l'importation des huiles végétales vers le soutien à la filière oléicole, rappelant que la Tunisie produit désormais des huiles végétales de qualité, comme l'huile de colza, considérée comme la seconde en valeur nutritionnelle après l'huile d'olive.