Tunisie: Sfax, capitale de l'huile d'olive tunisienne - Une saison exceptionnelle en vue

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le conseiller économique du président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), Fathi Ben Khalifa, a annoncé, dimanche 26 octobre 2025, que le gouvernorat de Sfax devrait se hisser au premier rang national pour la production d'huile d'olive, avec une moyenne estimée à 100 000 tonnes.

Selon ses estimations, la production nationale globale pourrait dépasser les 500 000 tonnes pour la saison 2025-2026, un chiffre prometteur pour le secteur oléicole tunisien.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Ben Khalifa a salué les signaux positifs entourant cette campagne, citant la mobilisation des autorités publiques, notamment l'Office national de l'huile, les banques et le ministère du Commerce. Il a également souligné le rôle du Centre de promotion des exportations (CEPEX), dont une délégation s'est récemment rendue en Asie pour ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux.

Le responsable a rappelé que la baisse prévue de 10 % de la production mondiale d'huile d'olive, passant de 3 millions à 2,7 millions de tonnes, représente une opportunité stratégique pour la Tunisie d'accroître ses exportations à des prix avantageux, renforçant ainsi les revenus en devises au bénéfice des agriculteurs, des huileries et des exportateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a insisté sur la nécessité d'assurer la main-d'oeuvre nécessaire à la récolte dans des conditions de sécurité et de dignité, tout en appelant à valoriser cette richesse nationale à travers le conditionnement, la diversification des marchés et le développement de la recherche scientifique en biotechnologie médicale, alimentaire et aromatique.

Ben Khalifa a enfin invité les ministères du Commerce, de la Santé et du Développement des exportations à mener des campagnes de sensibilisation destinées à encourager les Tunisiens à consommer davantage d'huile d'olive locale, en mettant en avant ses bienfaits nutritionnels et sanitaires.

Il a également suggéré de rediriger les budgets consacrés à l'importation des huiles végétales vers le soutien à la filière oléicole, rappelant que la Tunisie produit désormais des huiles végétales de qualité, comme l'huile de colza, considérée comme la seconde en valeur nutritionnelle après l'huile d'olive.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.