Tunisie: Foot-FIFA Unites Women's Series 2025 - Le onze national féminin en lice

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne féminine de football participe du 26 octobre courant au 1er novembre prochain à la « FIFA Unites Women's Series 2025 », une série de matchs amicaux se déroulant au Maroc pour promouvoir l'inclusion et la solidarité.

Le tournoi verra la participation, outre la Tunisie, des sélections de Libye, du Tchad et d'Afghanistan.

Le onze tunisien ouvrira, dimanche, face à son homologue libyen (20h), avant d'enchaîner par l'Afghanistan le 29 octobre (20h) et de clôturer face au Tchad le 1er novembre prochain à la même heure.

