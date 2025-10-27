Tunisie: Nutrition thérapeutique - Le 'Oligocheck' affine la détection des carences et déséquilibres

La spécialiste en nutrition thérapeutique Khaoula Jabari a souligné dimanche que l'appareil « Oligocheck » permet aux médecins, toutes spécialités confondues, de prescrire un traitement plus précis et mieux adapté à chaque patient.

Elle a expliqué, dans une déclaration à l'agence TAP, que cet appareil de nouvelle génération fournit un rapport détaillé sur les niveaux et les réserves en vitamines, minéraux, métaux lourds, hormones, graisses ainsi que sur le degré d'oxydation des cellules du corps.

Selon la spécialiste, l'« Oligocheck » permet également de détecter divers troubles liés aux articulations, au système digestif, nerveux ou hépatique, en plus d'évaluer l'état de santé de la peau, des cheveux et des ongles.

L'appareil mesure notamment le stock de 21 minéraux, 7 vitamines, 15 métaux lourds -- responsables de certaines intoxications corporelles --, ainsi que le niveau de stress oxydatif. Il permet aussi d'évaluer les taux de dopamine et de sérotonine, deux hormones impliquées dans la régulation de l'humeur.

Khaoula Jabari a toutefois précisé que, malgré l'efficacité de l'« Oligocheck », les analyses sanguines en laboratoire demeurent indispensables dans de nombreux cas pour établir un diagnostic complet.