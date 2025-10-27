Tunisie: Le marathon « Nourane » fait vibrer Tunis pour la santé des femmes

La dixième édition du marathon « Nourane » pour la prévention des maladies cancéreuses s'est tenue dimanche à Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba, avec la participation de plusieurs centaines de coureurs.

Cette manifestation sportive vise à sensibiliser le public à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Organisé par l'Association « Nourane » en collaboration avec le gouvernorat de Tunis, l'événement s'inscrit dans le cadre de la campagne Octobre Rose, consacrée chaque année à la lutte contre le cancer du sein.

L'édition 2025 a réuni des participants de tous âges et de tous niveaux, professionnels comme amateurs, venus courir pour la cause.

En parallèle, l'association a installé sur l'avenue Habib Bourguiba une unité mobile équipée d'un mammographe numérique et de divers dispositifs médicaux nécessaires au dépistage, selon sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Chaque année, l'Association « Nourane » organise ce marathon afin de promouvoir la culture de la prévention et de rappeler que le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour réduire l'incidence et la mortalité liées au cancer.

Pour rappel, la Tunisie a enregistré une hausse du nombre de cas de cancer, avec environ 22 690 nouveaux cas en 2024, contre 22 201 en 2023.

Le cancer du sein demeure le plus fréquent chez les femmes (environ 4 400 cas en 2024), tandis que le cancer du poumon arrive en tête chez les hommes (près de 3 000 cas). Le cancer colorectal occupe la deuxième place avec 2 300 cas chez les hommes et 1 940 chez les femmes.

Chez les hommes, le cancer de la vessie (1 447 cas) et celui de la prostate (1 155 cas) se classent respectivement troisième et quatrième. Du côté des femmes, le cancer de l'endomètre (707 cas) et celui de la thyroïde (670 cas) occupent les mêmes positions.