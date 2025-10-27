Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire retour - EST-Rahimo FC (17h00) - Mot d'ordre : la relance !

Après le semi-échec du milieu de la semaine à Zarzis en championnat, les « Sang et Or » sont appelés à empocher avec la manière leur billet de qualification pour la phase de groupes de la C1 africaine tout en dosant leurs efforts.

Le nul concédé mercredi dernier contre l'ESZ est venu relancer le débat sur la nécessité de changer d'entraîneur et remettre ainsi la pression sur les épaules de Maher Kanzari. Pourtant, l'entraîneur "sang et or", qui a pris le train en marche la saison dernière en prenant les rênes de l'équipe au mois de septembre, a remporté trois titres : championnat, coupe et supercoupe de Tunisie.

En technicien chevronné, Kanzari est habitué à vivre avec la pression constante sur les épaules d'autant qu'il connaît l'ambiance au sein de l'Espérance. Un club dont il a endossé le maillot et travaillé au sein de son staff comme adjoint avant de l'entraîner une première fois en 2013 et de revenir aux commandes le 17 mars dernier.

Ceci dit, le coach "sang et or" est appelé tout à l'heure à convaincre face à une formation burkinabè de Rahimo qui n'a pas démontré grand-chose à l'aller. Sauf qu'en l'absence des joueurs cadres et vu les conditions climatiques, une chaleur suffocante et un taux d'humidité de l'ordre de 47%, les Espérantistes se sont contentés du service minimum à Ouagadougou en remportant une courte victoire, préférant garder le meilleur pour cet après-midi.

Danho dans le doute

Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï ont repris, certes, les entraînements mais avec un rythme léger. Belaïli devra être ménagé aujourd'hui et prendre un temps de jeu, Quant à Yan Sasse, il lui faut encore une semaine à 10 jours de convalescence.

Cela dit, l'infirmerie ne s'est pas totalement désemplie par rapport à la manche aller disputée il y a une semaine à Ouagadougou, au contraire. Aboubacar Diakité, victime d'une entorse à la cheville, sera ménagé. Florian Danho, qui a ressenti des douleurs, est annoncé dans le doute. Soit il fait banquette, soit il sera ménagé.

Dans ce dernier cas de figure, Ahmed Bouassida prendra place sur le banc des remplaçants. Achref Jabri débutera le match à coup sûr. A noter que Aziz Koudhai a été touché aux ischios jambiers. Avec ces nouvelles blessures, la mission du staff technique, appelé à allier manière et résultat histoire de se relancer afin de se réconcilier avec le public, doit savoir gérer au mieux son effectif pour éviter de nouvelles et éventuelles blessures.

Formation probable : Ben Saïd, Keita, Laifi (Ben Hmida), Jelassi, Meriah, Ogbelu, Tka, Jebali (Guenichi), Boualia, Jabri et Konaté.