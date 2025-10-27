Tunisie: Matchs du jour - Où voir EST, ESS et l'Olympique du Beja ?

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les clubs tunisiens seront à l'honneur ce dimanche 26 octobre avec plusieurs rencontres importantes à suivre à la télévision.

En Ligue des champions, l'Espérance Sportive de Tunis (EST) reçoit Rahimo FC pour le match retour du 2e tour préliminaire à 17h00. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Al Wataniya 1.

En Coupe de la Confédération (C3), l'Étoile Sportive du Sahel (ESS) accueille Nairobi United du Kenya pour le match retour du 2e tour préliminaire à 18h00. L'équipe tunisienne devra renverser le score après sa défaite 0-2 à l'aller. Le match sera diffusé sur Al Wataniya 2.

Enfin, en championnat, l'Olympique du Beha reçoit le Club Sportif de Jerba à 14h30. Cette rencontre sera également diffusée sur Al Wataniya 1.

Les supporters tunisiens pourront donc suivre tous ces rendez-vous sportifs à travers les chaînes nationales.

