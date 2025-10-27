Tunisie: Santé féminine - Les bienfaits méconnus des thérapies par l'eau

Le Dr Houyem Souidene, Directrice centrale des centres de thalassothérapie, des centres thermaux et Spa de la chaîne El Mouradi Hôtels, souligne le rôle essentiel des thérapies par l'eau dans le bien-être et la prévention, insistant sur la responsabilité sociétale du secteur. Lutte contre le stress, maladies articulaires et accompagnement des femmes face aux grands cycles de la vie : autant de priorités au coeur des protocoles de soins.

Le Dr Souidene rappelle l'étymologie grecque de la thalassothérapie : thalassa (mer) et therapia (soin). Cette discipline repose sur l'utilisation des éléments marins -- eau de mer, algues, boue, climat et sable -- à des fins thérapeutiques ou de remise en forme, idéalement sous surveillance médicale. Riche en sels minéraux et oligo-éléments, l'eau de mer offre des bienfaits multiples, notamment grâce à l'iode qui soutient le fonctionnement de la thyroïde, glande essentielle influant sur le coeur, le poids et le métabolisme.

Contrairement à la thalassothérapie qui requiert un emplacement en bord de mer, le thermalisme utilise l'eau de source provenant des montagnes. L'eau de mer, surchargée en ions négatifs, permet un échange ionique lors de l'immersion, rééquilibrant l'organisme et procurant détente et bien-être. L'effet mécanique des bains hydromassants s'apparente à celui d'un massage.

L'eau thermale, riche en bicarbonate, soufre, zinc et sulfure, possède quant à elle des propriétés anti-inflammatoires particulièrement efficaces pour les voies respiratoires ou les problèmes dermatologiques comme le psoriasis et l'eczéma. Les cures thermales traitent également les pathologies digestives, cardiaques, auto-immunes, ainsi que les lithiases urinaires et l'obésité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Accompagner toutes les étapes de la vie féminine

Face au stress omniprésent, les cures de relaxation connaissent un succès croissant. Les centres y répondent par l'action apaisante de l'eau marine ou thermale, l'effet rééquilibrant des ions, les massages relaxants et la réflexologie plantaire ou palmaire, qui agit sur les zones réflexes pour harmoniser les organes internes.

La thalassothérapie traite également les problèmes articulaires et musculaires, favorise la perte de poids et améliore les varices.

Ces thérapies trouvent leur pleine utilité à chaque étape de la vie féminine, de l'adolescence à la ménopause. Durant la grossesse (sous avis médical), en post-partum ou à la ménopause, les soins apportent détente et accompagnement psychologique. Ils préviennent l'ostéoporose et la fonte musculaire, et traitent les maladies articulaires, notamment par l'hydrokinésithérapie et les enveloppements d'algues.

L'engagement d'El Mouradi pour Octobre Rose

En octobre, la chaîne El Mouradi Hôtels a déployé une vaste campagne nationale de sensibilisation contre le cancer du sein dans ses établissements, du Nord au Sud. Ciblant d'abord son personnel puis sa clientèle, l'initiative visait à informer sur la pathologie, ses causes, symptômes et surtout les moyens de prévention et le protocole de dépistage, palliant ainsi un manque d'accès à l'information dans certaines régions.

Au-delà de la sensibilisation, la chaîne a soutenu concrètement les femmes touchées par la maladie : 5 % du montant de chaque cure ou soin dans ses centres de thalassothérapie et thermaux ont été reversés à l'association Ahnameak. Ce geste solidaire a suscité un retour très positif. Les clientes et le personnel se sont montrés avides d'apprendre les gestes de prévention et de dépistage. Le Dr Souidene a constaté que les femmes étaient mieux informées, rassurées et moins angoissées à l'issue de l'initiative.

Les clés d'une prévention efficace

« Mieux vaut prévenir que guérir », rappelle le Dr Souidene, qui distingue trois niveaux de prévention.

La prévention primaire s'adresse aux personnes en bonne santé et repose sur des règles d'hygiène de vie saines : éviter le stress, dormir suffisamment et tôt pour prévenir les risques cardiaques et certains cancers, pratiquer un sport adapté, maintenir un poids idéal (IMC entre 18,5 et 24,9), proscrire le tabac (y compris passif) et l'alcool.

Côté alimentation, il faut bannir les régimes restrictifs, les produits transformés, les excès de sucre et de sel, et privilégier une alimentation saine, variée, biologique, riche en fruits et légumes de saison, inspirée du régime méditerranéen.

La prévention secondaire repose sur le dépistage. Pour le cancer du sein, cela implique l'autopalpation mensuelle, trois à quatre jours après les règles.

À partir de 40 ans, une consultation tous les deux ans chez le médecin de famille ou le gynécologue s'impose, avec la possibilité d'une mammographie, particulièrement en cas d'antécédents familiaux. Le Dr Souidene met en garde contre la peur du diagnostic : le taux de guérison du cancer du sein dépasse 95 % lorsque le traitement débute précocement.

En conclusion, le Dr Souidene exhorte chacun et chacune à prendre soin de sa santé, à suivre ces conseils d'hygiène de vie et à fréquenter régulièrement les centres de thalassothérapie et thermaux, l'accès à l'eau de mer en milieu contrôlé ne se limitant pas à la saison estivale.