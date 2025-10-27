Tunisie: Le Parlement tunisien prépare l'audition de la ministre des Finances sur le budget 2025 et le projet 2026

26 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Parlement tunisien tiendra mardi 28 octobre une séance d'audition avec la ministre des Finances, Mechkat Salama El Khaldi, pour faire le point sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2025, a annoncé dimanche le vice-président de la commission des finances, Issam Chouchane, à Diwan FM.

Selon Chouchane, une deuxième séance est prévue jeudi 30 octobre, en présence de la ministre des Finances et du ministre de l'Économie, afin de discuter du cadre économique, des dispositions générales du budget ainsi que des missions et des missions spécifiques.

Il a précisé que les semaines suivantes seront consacrées à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2026.

Avant l'ouverture de ces débats, plusieurs auditions seront organisées avec différents acteurs économiques et sociaux, dont l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), ainsi que des experts-comptables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.