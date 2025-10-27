Angola: La Zambie réaffirme sa coopération avec le pays dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie

Luena — Le consul de la République de Zambie dans la province de Moxico, Boniface Mussumari, a plaidé, samedi à Luena, pour le renforcement de la coopération avec l'Angola dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie électrique, en vue de stimuler l'économie des deux pays.

Dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Zambie, commémorée le 24 octobre, le diplomate a souligné que le développement des deux nations dépendait d'une intensification concrète de leurs relations dans ces secteurs.

« Les deux gouvernements doivent poursuivre leurs efforts pour concrétiser cet objectif », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le responsable a affirmé que son pays continuerait à œuvrer pour demeurer un exemple d'harmonie et de paix, tout en promouvant l'intégration des États membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Le consul a également salué les initiatives du gouvernement angolais, notamment les efforts visant à réaliser la connexion ferroviaire entre les deux pays. Selon lui, ce projet pourrait contribuer de manière significative au développement bilatéral, dynamiser le commerce régional et attirer de nouveaux investissements.

De son côté, la vice-gouverneure de la province de Moxico, Elizabeth Ayala, chargée du secteur politique, économique et social, a réaffirmé la volonté des autorités angolaises, en particulier celles de la province, de poursuivre la coopération bilatérale dans les domaines du commerce transfrontalier, de l'énergie, de l'éducation et d'autres activités économiques.

La République de Zambie a proclamé son indépendance le 24 octobre 1964. Ce pays africain, anciennement connu sous le nom de Rhodésie du Nord, a été colonisé par le Royaume-Uni.